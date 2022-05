Reddito di cittadinanza | chi non riceverà l’assegno unico a giugno

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il pagamento deluniversale per i percettori deldinon è andato ancora a pieno regimeuniversale sta pian piano entrando a regime con il superamento di alcune problematiche per certi versi inevitabili. Infatti, il nuovo strumento prevede modalità diverse di erogazione. Le richieste vengono ora inoltrate direttamente dal richiedente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Per esempio, io ho proposto di consentire la cumulabilità al 50% deldia fronte di un contratto stagionale". "Bisogna anche intervenire in tempi rapidissimi - ha sottolineato ...L'Ami ha preso a cuore la vicenda che vede protagonista una donna madre di quattro figli, divorziata e senza lavoro che percepisce ildie che è stata esclusa dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare. La motivazione mancava, nella documentazione presentata, la carta di identità. "La ... Smontiamo le bufale sul Reddito di cittadinanza "Quello che noi stiamo chiedendo da tempo è di affrontare seriamente i problemi del lavoro - ha aggiunto - e quando noi avevamo criticato le politiche attive del lavoro all'interno del reddito di ...Il pagamento dell'assegno unico universale per i percettori del reddito di cittadinanza non è andato ancora a pieno regime ...