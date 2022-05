Prima la denuncia, poi la smentita. Rientra l’allarme vandalismo (Di lunedì 30 maggio 2022) MONREALE – Scrivevamo stamattina su segnalazione di un cittadino monrealese di un presunto atto vandalico consumatosi in Via Umberto I a danno di un altare che ospita un simulacro religioso, una Madonnina per l’esattezza. (LEGGI QUI) Per dovere di cronaca e per correttezza di informazione rendiamo nota adesso la smentita dell’accaduto, su ulteriore e successiva dichiarazione del denunciante, N. Salerno. Nessun atto vandalico quindi, Rientra l’allarme. “Il danno all’altare della Madonnina è stato cagionato accidentalmente da una signora che, dopo aver fatto il viaggio al Crocifisso, ha poggiato sull’altare in questione una candela ancora accesa, la stessa che è poi scivolata facendo bruciare il tutto” – rincuorato, Salerno, poi continua: “ mi occuperò della riparazione, tutto tornerà com’era ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 30 maggio 2022) MONREALE – Scrivevamo stamattina su segnalazione di un cittadino monrealese di un presunto atto vandalico consumatosi in Via Umberto I a danno di un altare che ospita un simulacro religioso, una Madonnina per l’esattezza. (LEGGI QUI) Per dovere di cronaca e per correttezza di informazione rendiamo nota adesso ladell’accaduto, su ulteriore e successiva dichiarazione delnte, N. Salerno. Nessun atto vandalico quindi,. “Il danno all’altare della Madonnina è stato cagionato accidentalmente da una signora che, dopo aver fatto il viaggio al Crocifisso, ha poggiato sull’altare in questione una candela ancora accesa, la stessa che è poi scivolata facendo bruciare il tutto” – rincuorato, Salerno, poi continua: “ mi occuperò della riparazione, tutto tornerà com’era ...

