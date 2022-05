Playoff Nba | Boston Celtics in finale contro Golden State

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - Ivincono 100-96 sul campo dei Miami Heat in gara 7 delladella Eastern Conference e si qualificano per le Finali Nba. Dal 2 giugno sfideranno iWarriors. Ipassano con i 26 punti di Tatum e i 24 a testa di Smart e Brown. Miami va k.o. nonostante i 35 punti di Butler e i 21 di Adebayo. I, avanti di 13 punti a 3'35” dalla fine, si inceppano e si ritrovano sopra di soli 7 punti a poco più di un minuto dallo scadere. La rimonta di Miami si interrompe quando Butler fallisce la tripla che a 17” dalla conclusione potrebbe addirittura portare gli Heat avanti.resiste e torna alle Finals dopo 13 anni di assenza.

Saranno i Boston Celtics a sfidare i Golden State Warriors nelle Finals di2022. I bianco - verdi hanno piegato la resistenza dei Miami Heat vincendo per 96 - 100 la gara - 7 delle semifinali di Eastern Conference disputata questa notte, aggiudicandosi una serie molto ...I problemi fisici hanno limitato l'ex Raptors ma il suo contributo è stato senza dubbio insufficiente. Qualche sprazzo in gara - 6 e 7 ma tanta confusone e un bruttissimo 24% al tiro che alla fine ha ...La seconda finalista della stagione 2021/22 NBA sono i Boston Celtics. A Gara 7 contro i Miami Heat arriva il successo decisivo per 100-96 (32-17, 23-32, 27-26, 18-21) per gli uomini di coach Ime ...Dopo 14 anni di attività e 141 gare di playoff disputate, Al Horford festeggia per la prima volta il raggiungimento delle NBA Finals nella sua carriera. La vittoria in Gara ...