No! Il Ceo di Pfizer non vuole ridurre la popolazione mondiale del 50% entro il 2023 – Il video (Di lunedì 30 maggio 2022) Circola un breve video dell'intervento di Albert Bourla, Ceo di Pfizer, tenuto durante il recente World Economic Forum a Davos, utilizzato dai teorici del complotto per sostenere l'esistenza di un piano dei "Poteri forti" per ridurre la popolazione mondiale del 50% entro il 2023. La clip, in realtà, è stata modificata ad arte per diffondere una falsa dichiarazione al Ceo di Pfizer, il quale non dichiara alcun desiderio di voler sterminare mezzo mondo. Per chi ha fretta Nel video diffuso sui social, il Ceo di Pfizer sembra ammettere il desiderio di ridurre la popolazione mondiale del 50% entro il 2023. Visionando il video completo, si scopre che la clip è stata modificata ad arte per diffondere una falsa dichiarazione.

