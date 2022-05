Nato: Fratoianni, 'ha ragione Erdogan, fuori Stati che sostengono terrorismo' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Ha ragione Erdogan quando dice: mai nella Nato Stati che sostengono il terrorismo. Infatti chi mette in galera i deputati dell'opposizione, decine di migliaia di insegnanti, militari, giornalisti, chi massacra quelle popolazioni curde che hanno combattuto e sconfitto per conto nostro i terroristi del Daesh, chi reprime i diritti civili delle donne e quelli Lgbt, non può appartenere alla Nato". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “È arrivato il momento che la Turchia - prosegue il leader di SI - venga allontanata dall'Alleanza Atlantica. I difensori nostrani dei valori occidentali, che abbiamo visto nelle ultime settimane quasi al limite del fanatismo, - conclude Fratoianni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Haquando dice: mai nellacheil. Infatti chi mette in galera i deputati dell'opposizione, decine di migliaia di insegnanti, militari, giornalisti, chi massacra quelle popolazioni curde che hanno combattuto e sconfitto per conto nostro i terroristi del Daesh, chi reprime i diritti civili delle donne e quelli Lgbt, non può appartenere alla". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “È arrivato il momento che la Turchia - prosegue il leader di SI - venga allontanata dall'Alleanza Atlantica. I difensori nostrani dei valori occidentali, che abbiamo visto nelle ultime settimane quasi al limite del fanatismo, - conclude...

Advertising

TV7Benevento : Nato: Fratoianni, 'ha ragione Erdogan, fuori Stati che sostengono terrorismo' - - pepdecr : RT @NFratoianni: #Draghi in Parlamento arriva con grave ritardo. Un errore continuare ad inviare armi, si affaccia timidamente la parola tr… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: #Draghi in Parlamento arriva con grave ritardo. Un errore continuare ad inviare armi, si affaccia timidamente la parola tr… - Sinistrait_ : RT @NFratoianni: #Draghi in Parlamento arriva con grave ritardo. Un errore continuare ad inviare armi, si affaccia timidamente la parola tr… -