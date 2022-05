Monza promosso in Serie A per la prima volta: l’ultimo sfizio calcistico di Berlusconi (costato 70 milioni di euro) (Di lunedì 30 maggio 2022) Adriano Galliani che esulta sfrenato in tribuna, Silvio Berlusconi che dispensa massime di calcio, la loro squadra che trionfa sul campo. Praticamente un amarcord dell’epopea milanista, ma in chiave brianzola. Dopo la cavalcata del Lecce e il gran ritorno della Cremonese, il Monza è la terza e ultima promossa in Serie A, dove non era mai stato. Sarà la debuttante del prossimo campionato, ma tutto fuorché una Cenerentola. È l’ultimo sfizio calcistico di Berlusconi, costato “appena” una settantina di milioni. Berlusconi ce l’ha fatta. Gli hanno tolto il Milan, ceduto malvolentieri al misterioso cinese Yonghong Li nel 2016, più che altro su pressioni della famiglia. E lui se ne è costruito uno nuovo in miniatura, a due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Adriano Galliani che esulta sfrenato in tribuna, Silvioche dispensa massime di calcio, la loro squadra che trionfa sul campo. Praticamente un amarcord dell’epopea milanista, ma in chiave brianzola. Dopo la cavalcata del Lecce e il gran ritorno della Cremonese, ilè la terza e ultima promossa inA, dove non era mai stato. Sarà la debuttante del prossimo campionato, ma tutto fuorché una Cenerentola. Èdi“appena” una settantina dice l’ha fatta. Gli hanno tolto il Milan, ceduto malvolentieri al misterioso cinese Yonghong Li nel 2016, più che altro su pressioni della famiglia. E lui se ne è costruito uno nuovo in miniatura, a due ...

