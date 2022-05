Milan, clima disteso in vista dell'incontro Cardinale-Maldini: le ultime sul rinnovo (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver conquistato lo scudetto il Milan ha già voltato pagina. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva per il futuro... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver conquistato lo scudetto ilha già voltato pagina. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva per il futuro...

Advertising

kalulu_bot2 : RT @cmdotcom: #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo - sportli26181512 : Milan, clima disteso in vista dell'incontro Cardinale-Maldini: le ultime sul rinnovo: Dopo aver conquistato lo scud… - fradettofanpage : RT @cmdotcom: #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo - 86_longo : RT @cmdotcom: #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo -