Meteo | le previsioni in Campania di lunedì 30 maggio 2022

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,30. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3644m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3605m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al ...

Advertising

berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Trieste - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Trento - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Torino - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #SanMarino - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Roma -

iLMeteo.it

Liguria . correnti fresche in quota determinano un avvio di settimana variabile, ma a seguire avremo una graduale rimonta dell'anticiclone sub - tropicale. Ecco ledi Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.Ecco le. = '1653887847' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '... Nessuna allertapresente. Martedì, 31 maggio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera ... Meteo: ponte del 2 giugno, le previsioni sono straordinarie; vediamo cosa potrebbe accadere Oggi, lunedì 30 maggio 2022 a Pescara il cielo sarà soleggiato con presenza di nuvole. Non sono previste precipitazioni. Le temperature massime toccheranno i 27° mentre le minime, nella notte, i 17°.TORINO – Meteo Piemonte: giornata nuvolosa con limitate aperture. Correnti piuttosto umide nei bassi strati dell'atmosfera mantengono condizioni di cielo pre ...