Liverpool-Real Madrid | la moglie di Thiago | “Attimi di paura | hanno tentato di derubarci”

"Non mi piace commentare queste cose, ma questa volta ho bisogno di farlo. La finale è stata un incubo totale e non si tratta di calcio, perché quello che è successo va ben oltre il risultato". Questo lo sfogo della moglie di Thiago Alcàntara, che ha raccontato sui social la terribile esperienza fuori dallo Stade de France prima della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. La partita è stata rinviata per mezz'ora a causa dei disordini tra i tifosi all'esterno dell'impianto. "A causa della mancanza di organizzazione e sicurezza, abbiamo vissuto molti momenti di paura. Siamo stati costantemente minacciati da bande di ladri, che hanno cercato di derubarci e di intrufolarsi nello stadio senza biglietto – ha raccontato la donna -. Ecco perché ...

