“L’Isola dei Famosi 2022”, Estefania Bernal rischia l’eliminazione: cosa sta succedendo (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa sera, 30 maggio 2022, torna L’Isola dei Famosi e, stando alle ultime anticipazioni, si prospetta una puntata stratosferica. L’appuntamento, come al solito, è su Canale 5 a partire dalle 21:40 circa. Tra le novità più golose della serata c’è l’arrivo di una nuova concorrente. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha deciso di sbarcare in Honduras. Inoltre, durante la puntata, il pubblico da casa assisterà ad una nuova eliminazione. Uno tra i cinque naufraghi in nomination tornerà a casa a causa del televoto. Al momento la naufraga de L’Isola dei Famosi 2022 più a rischio sembra essere Estefania Bernal. Cerchiamo di capire il perchè.



Puntata bollente quella di stasera 30 Maggio 2022 del reality di Canale ... Leggi su tvzap (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa sera, 30 maggio, tornadeie, stando alle ultime anticipazioni, si prospetta una puntata stratosferica. L’appuntamento, come al solito, è su Canale 5 a partire dalle 21:40 circa. Tra le novità più golose della serata c’è l’arrivo di una nuova concorrente. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha deciso di sbarcare in Honduras. Inoltre, durante la puntata, il pubblico da casa assisterà ad una nuova eliminazione. Uno tra i cinque naufraghi in nomination tornerà a casa a causa del televoto. Al momento la naufraga dedeipiù a rischio sembra essere. Cerchiamo di capire il perchè.Puntata bollente quella di stasera 30 Maggiodel reality di Canale ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Blu_di_Russia : “L’isola dei senza colore”, nell’oceano Pacifico - glinguaglossa : - slagfox : @isola_in Bellissima, Natalie, in questo video il brano 'torn', uno dei brani che l'hanno catalogata come cantante… - Gianni_gian13 : RT @Gianni_gian13: Questa sera alle 21:45 su CANALE5 all'Isola dei Famosi ci sarà la nostra Soleil ?? ! Tutto il #SoleArmy sintonizzato per… -