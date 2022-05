Advertising

sportli26181512 : Lazio, Luka Romero cresce con Mascherano: la baby Argentina è sua: Il giovane esterno biancoceleste illumina l’Unde… - LALAZIOMIA : Lazio, Luka Romero cresce con Mascherano: la baby Argentina è sua - LucaParry85 : Luka Romero ex malaga quest'anno alla lazio dove ha giocato molto poco - Laudantes : @Lleida21 Luka arriva a 16 anni alla Lazio, da inizio stagione tracci una linea. Ne ha fatti 17 3 mesi dopo, ma nei… - lacompetenza : È Luka Romero della Lazio -

TOLONE - Avanti a tutta velocità nella crescita,Romero non vuole fermarsi . Ha chiuso la sua stagione alla, ma le vacanze sono lontane. In questi giorni è impegnato con l'Under 20 Argentina nel torneo di Tolone. Poco più di un'ora in ...Sergej Milinkovic Savic () 27. Dusan Tadic (Ajax) 28. Aleksandar Mitrovic (Fulham) 29.Jovic (Real Madrid) 30. Djordje JovanovicIl giovane esterno biancoceleste illumina l’Under 20 allenata dall’ex difensore del Barcellona: è protagonista al torneo di Tolone ...Impegno con l’Under 20 dell’Argentina per Luka Romero, che è stato convocato per il torneo Maurice Rovello Impegno con l’Under 20 dell’Argentina per Luka Romero, che è stato convocato per il torneo Ma ...