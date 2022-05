La scuola italiana è molto vicina a diventare un circo (Di lunedì 30 maggio 2022) Scusate l’autobiografia ma, qualche mese fa, gente che se ne intende di pedagogia si era offesa in quanto avevo sostenuto che, secondo i nuovi dettami della didattica, il dovere dell’insegnante mi sembrava diventato di farsi un po’ assistente sociale e un po’ saltimbanco. Mi era stato rimproverato di aver frainteso tutto e di essere mosso da pregiudizi e malafede. Ed è proprio a riprova della mia errata valutazione che accolgo questa notizia: gli studenti di scienze dell’educazione in Bicocca seguiranno lezioni di funambolismo e clownerie. I futuri insegnanti parteciperanno a laboratori circensi perché, spiegano gli organizzatori, “la giocoleria aiuta la concentrazione e, con foulard e fazzoletti che possono diventare una spada o un pennello, in ambito educativo è fondamentale imparare a vedere un’altra possibilità oltre alla realtà”. Allo stesso modo, leggo, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) Scusate l’autobiografia ma, qualche mese fa, gente che se ne intende di pedagogia si era offesa in quanto avevo sostenuto che, secondo i nuovi dettami della didattica, il dovere dell’insegnante mi sembrava diventato di farsi un po’ assistente sociale e un po’ saltimbanco. Mi era stato rimproverato di aver frainteso tutto e di essere mosso da pregiudizi e malafede. Ed è proprio a riprova della mia errata valutazione che accolgo questa notizia: gli studenti di scienze dell’educazione in Bicocca seguiranno lezioni di funambolismo e clownerie. I futuri insegnanti parteciperanno a laboratori circensi perché, spiegano gli organizzatori, “la giocoleria aiuta la concentrazione e, con foulard e fazzoletti che possonouna spada o un pennello, in ambito educativo è fondamentale imparare a vedere un’altra possibilità oltre alla realtà”. Allo stesso modo, leggo, ...

