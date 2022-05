La Kalush Orchestra: "Abbiamo venduto il premio dell'Eurovision per aiutare i nostri soldati in guerra" (Di lunedì 30 maggio 2022) La band ucraina ha messo all'asta il trofeo vinto nella finale di Torino per finanziare l'esercito di Kiev nella guerra contro la Russia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) La band ucraina ha messo all'asta il trofeo vinto nella finale di Torino per finanziare l'esercito di Kiev nellacontro la Russia

Advertising

MediasetTgcom24 : La Kalush Orchestra vende il trofeo dell'Eurovision per finanziare l'esercito #kalushorchestra #eurovision… - ilpost : I Kalush Orchestra, la band ucraina che ha vinto l’Eurovision, ha venduto il proprio trofeo per finanziare l’acquis… - LaStampa : La Kalush Orchestra vende trofeo Eurovision e cappellino rosa per 1,3 milioni di dollari. Soldi all’esercito ucraino - ParliamoDiNews : Kalush Orchestra: venduto il microfono di cristallo trofeo dell`Eurovision 2022 #Eurovision2022 @EurovisionRai… - PaulaDeSimone74 : La Kalush orchestra vende il trofeo dell'Eurovision per 900 mila dollari -