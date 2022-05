La forza dei Celtics oltre l’ostacolo (Di lunedì 30 maggio 2022) Quella che porta alle finali NBA è raramente una strada dritta, senza deviazioni, ostacoli e imprevisti che occorre superare per giungere alla destinazione. Di certo non lo è stata per i Boston Celtics, che forti di una seconda parte di stagione eccellente partivano con buone possibilità di successo, ma che in questi playoff hanno dovuto affrontare tre serie molto diverse tra loro. La squadra allenata da Ime Udoka ha saputo prendere le misure a ogni avversario, sfruttandone i punti deboli e lavorando sui propri difetti di volta in volta emersi. Durante le 18 partite che li hanno portati alla sfida per il titolo per la prima volta dal 2010, Jayson Tatum e compagni hanno consolidato certezze e imparato a reagire quando l’andamento delle singole partite o delle serie li ha messi con le spalle al muro. L’approdo alle Finals, per un gruppo che negli ultimi anni era ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 30 maggio 2022) Quella che porta alle finali NBA è raramente una strada dritta, senza deviazioni, ostacoli e imprevisti che occorre superare per giungere alla destinazione. Di certo non lo è stata per i Boston, che forti di una seconda parte di stagione eccellente partivano con buone possibilità di successo, ma che in questi playoff hanno dovuto affrontare tre serie molto diverse tra loro. La squadra allenata da Ime Udoka ha saputo prendere le misure a ogni avversario, sfruttandone i punti deboli e lavorando sui propri difetti di volta in volta emersi. Durante le 18 partite che li hanno portati alla sfida per il titolo per la prima volta dal 2010, Jayson Tatum e compagni hanno consolidato certezze e imparato a reagire quando l’andamento delle singole partite o delle serie li ha messi con le spalle al muro. L’approdo alle Finals, per un gruppo che negli ultimi anni era ...

