Johnny Depp, concerto a sorpresa insieme a Jeff Beck sul palco dello Sheffield City Hall (Di lunedì 30 maggio 2022) Dalle aule del processo che lo vede opposto alla ex moglie Amber Heard al palco: Johnny Depp è apparso ieri sera a sorpresa come guest star nel concerto di Jeff Beck allo Sheffield City Hall, nel Regno Unito, e si è esibito con chitarra e voce. I fan entusiasti hanno subito diffuso e commentato sui social le immagini di Depp sul palco. L'attore di Pirati dei Caraibi ha coltivato la sua passione per la musica parallelamente a quella per il cinema. Con il supergruppo degli Hollywood Vampires, di cui fanno parte anche Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith, si è già esibito in diversi concerti. video Instagram/theemilycarroll L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

