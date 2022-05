Isco saluta il Real e punge Mbappé: «Al Real non si può dire di no, anche se ci sono sempre eccezioni» (Di lunedì 30 maggio 2022) Isco ufficializza l’addio al Real Madrid con un post su Instagram in cui ricorda la sua storia con il club spagnolo. E non risparmia una frecciatina velata a Mbappè, che al Real ha detto di no per rinnovare con il Psg. “Quando ero a Malaga e sapevo che dovevo andare mi ero promesso ad un’altra squadra. Ma il Real Madrid ha bussato alla mia porta e al Real Madrid non si può e non si deve dire di no, anche se ci sono sempre delle eccezioni. 9 anni dopo il mio tempo al club che mi ha permesso di Realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo volge al termine. Oltre a Realizzare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022)ufficializza l’addio alMadrid con un post su Instagram in cui ricorda la sua storia con il club spagnolo. E non risparmia una frecciatina velata a Mbappè, che alha detto di no per rinnovare con il Psg. “Quando ero a Malaga e sapevo che dovevo andare mi ero promesso ad un’altra squadra. Ma ilMadrid ha bussato alla mia porta e alMadrid non si può e non si devedi no,se cidelle. 9 anni dopo il mio tempo al club che mi ha permesso diizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo volge al termine. Oltre aizzare ...

