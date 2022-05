Inter, voci dall’Argentina insistenti: per Dybala c’è la prima offerta dell’Inter (Di lunedì 30 maggio 2022) Una volta archiviato il finale di stagione un po’ deludente, i nerazzurri sono adesso decisi a mettere a segno un’eccellente sessione di mercato, per rendere la rosa ancor più competitiva in vista del prossimo anno. Ebbene Beppe Marotta si è un po’ sbottonato sulla speranza che Dybala arrivi all’Inter. Il giocatore è da tempo corteggiato dalla dirigenza, ma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Una volta archiviato il finale di stagione un po’ deludente, i nerazzurri sono adesso decisi a mettere a segno un’eccellente sessione di mercato, per rendere la rosa ancor più competitiva in vista del prossimo anno. Ebbene Beppe Marotta si è un po’ sbottonato sulla speranza chearrivi all’. Il giocatore è da tempo corteggiato dalla dirigenza, ma L'articolo

Advertising

FcInterNewsit : Skriniar: 'Tottenham? Solo voci, sto bene all'Inter. Avevamo lo scudetto in mano, l'anno prossimo saremo competitiv… - _internelcuore_ : RT @B3ppe_malox: ??| Skriniar:'Mercato?Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter.Ho un contratto e sono soddisfatto.… - sebastianoragu1 : RT @noiverinteristi: ??Skriniar: “Tottenham? Solo voci, escono puntualmente ogni anno o ogni sei mesi: non c’è nulla. Ho un contratto con l’… - _internelcuore_ : RT @InterHubOff: ??#Skriniar: “#Tottenham? Solo voci, escono puntualmente ogni anno o ogni sei mesi: non c’è nulla. Ho un contratto con l’#I… - Roberto23186246 : RT @B3ppe_malox: ??| Skriniar:'Mercato?Ogni anno o 6 mesi escono queste voci ma io sono felice all’Inter.Ho un contratto e sono soddisfatto.… -