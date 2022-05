Il rischio del superlavoro dietro la settimana di quattro giorni, la fuga dal pubblico e le trappole nella maggioranza (Di lunedì 30 maggio 2022) SERVONO SETTIMANE PIÙ FLESSIBILI, NON PIÙ CORTESi fanno i titoli sui giornali, se ne parla nei convegni sul lavoro. Ma siamo sicuri che la soluzione contro il «logorìo della vita moderna» sia davvero la settimana lavorativa di quattro giorni?Risposta sbagliata La pandemia ha contribuito ad accelerare queste riflessioni. Ma nel mercato del lavoro, lo dicono i dati, al di là degli esperimenti e delle proposte in diversi Stati – dal Belgio al Giappone fino in California – la settimana corta non decolla. Forse perché non è esattamente il tipo di soluzione che i lavoratori richiedono, ci ha spiegato l’esperto di diritto del lavoro Antonio Aloisi. «La mia impressione», dice, è che queste sperimentazioni «siano una risposta parzialmente sbagliata a una questione molto seria e su cui bisogna intervenire, che è quella della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) SERVONO SETTIMANE PIÙ FLESSIBILI, NON PIÙ CORTESi fanno i titoli sui giornali, se ne parla nei convegni sul lavoro. Ma siamo sicuri che la soluzione contro il «logorìo della vita moderna» sia davvero lalavorativa di?Risposta sbagliata La pandemia ha contribuito ad accelerare queste riflessioni. Ma nel mercato del lavoro, lo dicono i dati, al di là degli esperimenti e delle proposte in diversi Stati – dal Belgio al Giappone fino in California – lacorta non decolla. Forse perché non è esattamente il tipo di soluzione che i lavoratori richiedono, ci ha spiegato l’esperto di diritto del lavoro Antonio Aloisi. «La mia impressione», dice, è che queste sperimentazioni «siano una risposta parzialmente sbagliata a una questione molto seria e su cui bisogna intervenire, che è quella della ...

Advertising

RaiNews : L'allarme dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: 'Rischio di attacchi imminenti contro istituzioni pubbliche… - FratellidItalia : Migliaia di posti di lavoro a rischio nel Sud Italia per colpa della cialtronaggine del 'Governo dei migliori' - FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - Domeko04 : @NamonAnk @PokemonGOit C’è anche il problema che i pattern di spinda sono legati al pid del pokemon e pokemon home… - lidiabaratta : RT @Linkiesta: Il rischio del superlavoro dietro la settimana di quattro giorni, la fuga dal pubblico e le trappole nella maggioranza | @li… -