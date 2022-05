Il Napoli si muove per il sostituto di Mertens, il rinnovo è complicato (Di lunedì 30 maggio 2022) Il rinnovo di Dries Mertens al Napoli diventa sempre più complicato, il giocatore ha il contratto in scadenza ma non trova il punto d’incontro con la società. Inoltre c’è una clausola nel contratto di Mertens, che per ora lo tiene ancora legato al Napoli ma che non potrà trattenerlo oltre la fine di giugno. Ma per Mertens si continua a trattare, anche perché il club non vuole assolutamente accordagli uno stipendio attuale di 4,5 milioni di euro e quindi un’intesa va trovata, altrimenti sarà separazione. Ecco perché il Napoli si è messo anche alla ricerca di un sostituto di Mertens, nel caso non riesca a trovare l’accordo per il rinnovo Corriere dello Sport fa sapere che “Mertens rimane ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildi Driesaldiventa sempre più, il giocatore ha il contratto in scadenza ma non trova il punto d’incontro con la società. Inoltre c’è una clausola nel contratto di, che per ora lo tiene ancora legato alma che non potrà trattenerlo oltre la fine di giugno. Ma persi continua a trattare, anche perché il club non vuole assolutamente accordagli uno stipendio attuale di 4,5 milioni di euro e quindi un’intesa va trovata, altrimenti sarà separazione. Ecco perché ilsi è messo anche alla ricerca di undi, nel caso non riesca a trovare l’accordo per ilCorriere dello Sport fa sapere che “rimane ...

