Il mio ragù di polpette | un piatto casalingo che è un capolavoro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il miodiè un sugo davvero spaziale. I piccoli di casa faranno faville quando servirete loro ilpiù goloso di sempre. Tante piccole pepite di carne, immerse in un sugo goloso di pomodoro a condimento di una pasta davvero irresistibile. Una cottura lenta, come da tradizione, solo ingredienti sani e genuini e il pranzo o la cena si materializzeranno in tavola come per magia! Che aspettate allora a preparare questa ricetta completa di ogni proprietà nutritiva? Procuratevi: per le: parmigiano reggiano grattugiato, 40 g carne macinata, 400 g pangrattato, 20 g uovo, 1 basilico, 1 rametto farina bianca, 10 g aglio, 1 spicchio sale fino, 1 pizzico per il sugo: pomodori pelati, 500 g olio extravergine d’oliva, 30 ml erbette aromatiche come aglio, timo, alloro: 1 presa cipolla, ...