Ginevra Lambruschi lasciata dal calciatore Mirko Antonucci a pochi giorni dalle nozze (Di lunedì 30 maggio 2022) Fino a 15 giorni fa le foto di coppia in attesa delle nozze. Insieme hanno una bimba Sophie, un anno, e aspettavano di coronare il loro sogno d'amore. Poi qualcosa si è rotto: è finita tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci, 23 anni. La ex corteggiatrice di "Uomini e donne" e il calciatore del Cittadella si sono detti addio. Lo ha annunciato lei sui social: "Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze". Lui ha disattivato il profilo. "Ciao ragazzi, volevo giustificare l'assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze."

