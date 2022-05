Genova, una petizione contro il trasferimento di don Valentino Porcile: “Abbiamo ancora bisogno di lui” (Di lunedì 30 maggio 2022) Raccolta firme online da parte della comunità parrocchiale della S.S. Annunziata e la richiesta di un incontro con la Curia per trovare un punto d’accordo sul trasferimento del sacerdote genovese Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Raccolta firme online da parte della comunità parrocchiale della S.S. Annunziata e la richiesta di un incon la Curia per trovare un punto d’accordo suldel sacerdote genovese

Advertising

itinagli : Come ho raccontato oggi su @repubblica, il @pdnetwork conferma il proprio impegno per contrastare le disuguaglianze… - Ilu_MIA : @missanastasiaax Sì, dovrebbero essere a Gioia... quindi sono dal lato opposto di Milano in zona Stazione Centrale.… - FrancoBlog49 : RT @ellyesse: In Piazza Matteotti a Genova tantissime persone per sostenere Ariel Dello Strologo. Una bellissima squadra di 193 candidat? d… - silvanagodoyb : RT @juansebonini: Terza linea d’azione per rendere Genova una città di opportunità ???????????????? Gioventù collegata, organizzata e preparata ????… - Teresafas : RT @stefaniaconti: Si prega di notare la quantità di persone al chiuso Zero mascherine Genova diventerà una bomba ad orologeria Cosa scegli… -