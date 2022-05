Francesca De André svela la verità: “Sono stata tra la vita e la morte” (Di lunedì 30 maggio 2022) Francesca De Andrè torna in tv per la prima volta e racconta tutta la verità riguardo le violenze subite Francesca De André, la nipote di Faber, adesso sta meglio, è uscita dall’ospedale e in un’intervista ha voluto svelare la verità sulle violenze subite. La prima apparizione televisiva dell’Influencer è su Rai Due a I Fatti Vostri. Durante la puntata la De André ha rilasciato un’intervista e si è lasciata andare in una commovente confessione di tutto quello che le è accaduto. Francesca de Andrè (Fonte: Instagram)Circa un mese fa attraverso una storia Instagram l’Influencer ha fatto sapere di essersi allontanato da i social perché in pessime condizioni psicofisiche. Solo più avanti la De André ha confessato di aver ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 30 maggio 2022)De Andrè torna in tv per la prima volta e racconta tutta lariguardo le violenze subiteDe, la nipote di Faber, adesso sta meglio, è uscita dall’ospedale e in un’intervista ha volutore lasulle violenze subite. La prima apparizione televisiva dell’Influencer è su Rai Due a I Fatti Vostri. Durante la puntata la Deha rilasciato un’intervista e si è lasciata andare in una commovente confessione di tutto quello che le è accaduto.de Andrè (Fonte: Instagram)Circa un mese fa attraverso una storia Instagram l’Influencer ha fatto sapere di essersi allontanato da i social perché in pessime condizioni psicofisiche. Solo più avanti la Deha confessato di aver ...

