Due sorelle sfregiate con l'acido mentre passeggiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ennesimo episodio di violenza giovanile a Napoli. La scorsa notte due sorelle sono state ferite con dell'acido in corso Amedeo di Savoia, in pieno centro cittadino. Il liquido corrosivo sarebbe stato lanciato loro da altre ragazze, tre, in sella... Leggi su europa.today (Di lunedì 30 maggio 2022) Ennesimo episodio di violenza giovanile a Napoli. La scorsa notte duesono state ferite con dell'in corso Amedeo di Savoia, in pieno centro cittadino. Il liquido corrosivo sarebbe stato lanciato loro da altre ragazze, tre, in sella...

Advertising

AdaAdele88 : RT @MediasetTgcom24: Due sorelle sfregiate con l'acido in strada a Napoli #napoli - Open_gol : L'attacco è avvenuto la scorsa notte da parte di un gruppo di ragazze scappate in scooter con l'aiuto di altri raga… - ErnestUdogwu : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Aggressione con acido, vittime due sorelle napoletane - ErmannoKilgore : RT @TgLa7: Due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli. Nella notte da un gruppo di ragazze a bordo di scooter - VesuvioLive : Napoli, in scooter si affiancano e lanciano l’acido: sfregiate due giovani sorelle -