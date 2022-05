Covid, il bollettino di oggi 30 maggio: 7.537 casi e 62 morti, la positività cala al 9,4% (Di lunedì 30 maggio 2022) Sotto il profilo Covid sarà una estate tranquilla e senza restrizioni ma, per chi non lo ha fatto, occorre completare il ciclo vaccinale Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Sotto il profilosarà una estate tranquilla e senza restrizioni ma, per chi non lo ha fatto, occorre completare il ciclo vaccinale

Advertising

infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 30 maggio: 7.537 nuovi casi e 62 decessi - IlnazionalistaD : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #30maggio: il bollettino della Protezione Civile e ministero della Salute. - infoitinterno : Covid oggi Italia, 7.537 contagi e 62 morti: bollettino 30 maggio - infoitinterno : Covid: 118 casi in Liguria, in Italia 7.537 nuovi contagi e 62 morti. In calo le terapie intensive /Il bollettino - messina_oggi : In Sicilia 563 nuovi casi di Covid e 6 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Sono 563 i nuovi positivi in Sicilia, su un tot… -