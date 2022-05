“Cosa provo per Luna Marì”. Stefano De Martino inaspettato sulla figlia di Belen e l’ex Antonino (Di lunedì 30 maggio 2022) Stefano De Martino sulla figlia di Belen e Antonino. Ex ballerino professionista e ad oggi anche conduttore televisivo di successo. Stefano De Martino non si è mai fermato, facendo della vita un percorso di consapevolezza. E anche sotto il punto di vista sentimentale, tanti gli stravolgimenti negli ultimi tempi che Stefano ha raccontato così. Stefano De Martino e Belen, il rapporto anche con la figlia Luna Marì, tanto per cominciare. Un matrimonio che ha vissuto tanti momenti splendidi che hanno portato anche alla nascita di Santiago, ma non solo. La vita di coppia ha certamente subito alcuni scosson: “In dieci anni cambiano tante ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)Dedi. Ex ballerino professionista e ad oggi anche conduttore televisivo di successo.Denon si è mai fermato, facendo della vita un percorso di consapevolezza. E anche sotto il punto di vista sentimentale, tanti gli stravolgimenti negli ultimi tempi cheha raccontato così.De, il rapporto anche con la, tanto per cominciare. Un matrimonio che ha vissuto tanti momenti splendidi che hanno portato anche alla nascita di Santiago, ma non solo. La vita di coppia ha certamente subito alcuni scosson: “In dieci anni cambiano tante ...

Advertising

undy111 : La mia famiglia è sempre stata razzista nei confronti dei meridionali. Ancora oggi mio zio chiama 'terronata' una… - Dagoss10 : Sta cosa della boiler summer cup è deplorevole. Ripigliatevi ragazzi. Io ci provo ad aver fiducia nel genere maschi… - Sobi_Italia : Emofilia e dolore, cosa fare? Parlarne subito con il proprio medico è l'unico modo per gestirlo nel modo migliore e… - carmi_ne : @calabromilanist io non provo alcun rancore, magari sbaglio io, all’epoca ero molto arrabbiato e li volevo vedere m… - yoitsjustmee : non so cosa ci sia dietro il tuo silenzio, ma so di essere stregata anche da quello, dice più di quello che provo,… -