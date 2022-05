Consumatori contro caroprezzi | il 10 giugno protesta delle pentole vuote

(Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Unaile le speculazioni. Ad organizzarla sono le associazioni dei, che invitano ad una mobilitazione di piazza in tutte le principali città italiane il prossimo 10. “Non si tratta di un generico né temporaneo aumento dei prezzi, ma di una vera e propria corsa al rialzo, alimentata da ingiustificabili fenomeni speculativi, che sta costringendo le famiglie a rinunce e privazioni che avranno importanti conseguenze sull’intero sistema economico. In questo modo nel Paese crescono disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare”, affermano le Associazioni dei. Più di un quartofamiglie si trova già in grave difficoltà e sta ...

ROMA – Una protesta delle "pentole vuote" contro il caroprezzi e le speculazioni. Ad organizzarla sono le associazioni dei consumatori, che invitano ad una mobilitazione di piazza in tutte le ...