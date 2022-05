Chi è Gennaro Auletto? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Gennaro Auletto, concorrente de L’Isola dei Famosi 16, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Gennaro Auletto Nome e Cognome: Gennaro AulettoData di nascita: 2001Luogo di Nascita: NapoliEtà: 21 anniAltezza: 1 metro e 88 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modelloFidanzata: Gennaro è singleFigli: Gennaro non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, concorrente de L’Isola dei Famosi 16, dall’età, all’altezza, allae alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2001Luogo di Nascita: NapoliEtà: 21 anniAltezza: 1 metro e 88 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modelloFidanzata:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Angi34520970 : @gennaro_25 La somma stanziata servirà anche a provvedere per chi non ha moglie o compagna? - pupillo74 : Chi vuole pirola e di Gennaro all’Inter nella rosa titolare andasse a pascolare le lumache anziché fare i ds da tas… - gennaro_caiazzo : @oldcancer80 @EcciseM ....appunto...chi è...? - pqrhaps : Non so chi sia ma è bello lo chiamo gennaro - Matilde51865382 : RT @asfaltofresco: ma chi ha salvato gennaro -