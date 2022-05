Centrodestra e centrosinistra non escono dal pantano delle candidature. A cominciare dalla Sicilia (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - È a Palermo che si accende la campagna elettorale delle amministrative. Accade sul tema del voto mafioso, riemerso con forza dopo le celebrazioni del trentennale della strage di Capaci, alle quali non ha partecipato il candidato sindaco del Centrodestra, Roberto Lagalla. "Sono stato costretto a prendere questa decisione per evitare che qualche facinoroso, sensibile al fascino di certe feroci parole, potesse macchiare uno dei momenti simbolici più importanti della nostra città", ha spiegato Lagalla in quella occasione. Parole che tornano, con Lagalla a denunciare un clima d'odio alimentato dalle polemiche che arrivano da sinistra, nei suoi confronti. Enrico Letta gli chiede di rifiutare con nettezza il voto mafioso, Lagalla risponde ricordando di averlo già fatto in passato. Ma il botta e risposta non si placa. Il numero due del Pd, Peppe ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - È a Palermo che si accende la campagna elettoraleamministrative. Accade sul tema del voto mafioso, riemerso con forza dopo le celebrazioni del trentennale della strage di Capaci, alle quali non ha partecipato il candidato sindaco del, Roberto Lagalla. "Sono stato costretto a prendere questa decisione per evitare che qualche facinoroso, sensibile al fascino di certe feroci parole, potesse macchiare uno dei momenti simbolici più importanti della nostra città", ha spiegato Lagalla in quella occasione. Parole che tornano, con Lagalla a denunciare un clima d'odio alimentato dalle polemiche che arrivano da sinistra, nei suoi confronti. Enrico Letta gli chiede di rifiutare con nettezza il voto mafioso, Lagalla risponde ricordando di averlo già fatto in passato. Ma il botta e risposta non si placa. Il numero due del Pd, Peppe ...

