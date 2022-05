Calciomercato Inter – Perisic | oggi visite mediche con il Tottenham

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ivanlascia l'a costo zero in questoestivo e va aldi Antonio Conte.nel pomeriggio a Londra

Gazzetta_it : #Lukaku-Inter, che intrigo tra procuratori e Chelsea @carlolaudisa - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - De_Sand88 : RT @SkySport: Perisic al Tottenham, oggi le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato #Perisic #Tottenham #Inter - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham -

... Perisic proverà quindi a ripetersi in maglia Tottenham dopo il "no" all'ultima proposta di rinnovo presentata dall'la scorsa settimana, a campionato terminato. Leggi i commenti: ..., Lukaku spinge per il ritorno: 'Big Rom' esclude Dybala Lukaku, classe '93 ©LaPresseInoltre, affinché si concretizzi l'affare, Lukaku e l'dovrebbero convincere il Chelsea a ...Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che Napoli e Inter abbiano mostrato interesse per Federico Bernardeschi. L’ex Juventus è un giocatore svincolato, dunque ...Ed allora rispetto allo scorso anno, la strategia non cambia: cessioni, anche eccellenti, per poter immettere denaro fresco nelle casse del club e pensare anche a migliorare la rosa con acquisti ...