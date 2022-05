Boom di ascolti per weekend MotoGP Mugello e F1 Monte-Carlo su Sky, TV8 e NOW (Di lunedì 30 maggio 2022) Boom di ascolti per il weekend di MotoGP e Formula 1 su Sky: ieri il Gran Premio d’Italia di MotoGP, live dalle 14 su Sky Sport e TV8, ha segnato il record stagionale con 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share.Su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, la gara con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, è stata vista in... Leggi su digital-news (Di lunedì 30 maggio 2022)diper ildie Formula 1 su Sky: ieri il Gran Premio d’Italia di, live dalle 14 su Sky Sport e TV8, ha segnato il record stagionale con 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share.Su Sky Sporte Sky Sport Uno, la gara con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, è stata vista in...

Advertising

glooit : F1: boom di ascolti per il super weekend di motori su Sky leggi su Gloo - gianlu_79 : RT @marcoluci1: #Boom ???????? anche ieri puntata con ottimi ascolti per #MaraVenier e la sua #DomenicaIn 1’ parte share 18,80% con 2.645mila;… - sportface2016 : Boom di ascolti su #Sky e #TV8 per il grande weekend di motori con #F1 e #MotoGP #MonacoGP #ItalianGP - TeleVisionaro : RT @marcoluci1: #Boom ???????? anche ieri puntata con ottimi ascolti per #MaraVenier e la sua #DomenicaIn 1’ parte share 18,80% con 2.645mila;… - marcoluci1 : #Boom ???????? anche ieri puntata con ottimi ascolti per #MaraVenier e la sua #DomenicaIn 1’ parte share 18,80% con 2.6… -