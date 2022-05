Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Xavi ha deciso il futuro di Depay: Come riportato da Sport, il Barcellona ha momentaneamente bloccato l… - ZonaBianconeri : RT @SportdelSud: ???? La #Juventus accelera, ma attenzione al #Barcellona. La squadra di #Xavi può proporre anche il cartellino di un suo to… - SportdelSud : ???? La #Juventus accelera, ma attenzione al #Barcellona. La squadra di #Xavi può proporre anche il cartellino di un… - MilanCritic : #RealMadrid campione d'Europa e, dall'altra parte, #Barcellona con le pezze al culo. Eh, ma lo 0-4 al #Bernabeu, eh… - Tiarossi2 : RT @dayfootball1981: @Jeky655321 @TorinoRos @Tiarossi2 Un accordo completo fatto e finito non c'é mai stato, ma le parti si sono viste ed a… -

Franck Kessié e Andreas Chistensen - in passato sondati anche dalla stessa Juventus - non sono più così sicuri di vestire la maglia deldal luglio prossimo. Sembrava tutto fatto per gli ...È il caso per esempio deldi, che grazie ad una grande rimonta ha strappato agilmente il pass per la prossima Champions League, ma nel complesso è chiamato a fare un passo in più a ... Barcellona, Xavi: "Abbiamo regalato troppo al Villareal. Salvato una stagione disastrosa" Fra gli obiettivi del club rossonero c’è sicuramente quello di andare ad acquistare un centrocampista in grado di dare dinamismo e forza fisica. Mister Stefano Pioli sa che la squadra perderà tanto co ...'Spero che non mi trattengano solo perchè possono farlo, la mia avventura al Bayern è finita', ha ribadito l'attaccante polacco. Arrivato otto stagioni fa dal Borussia Dortmund a parametro zero, Lewan ...