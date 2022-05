Arisa, il gesto che ha sconvolto i fan: alla fine è successo davvero (Di lunedì 30 maggio 2022) Il gesto di Arisa che ha sconvolto i fan, è successo davvero: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Tra le voci più belle e particolari della musica italiana è lei, Arisa. Una donna che nel corso del tempo ha cambiato completamente la sua immagine e quest’anno si è aggiudicata anche la vittoria della famosa trasmissione Ballando con le stelle insieme a Vito Coppola. Per molto tempo si è parlato di un possibile flirt tra i due ma un gesto ha sconvolto particolarmente i fan. Una splendida voce ha colpito sin dal primo momento il pubblico a casa e la stampa che l ha sempre definita una ragazza che ha saputo mantenere immediatamente il rapporto con il pubblico. Prima della sua ascesa a Sanremo, ella ha svolto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildiche hai fan, è: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Tra le voci più belle e particolari della musica italiana è lei,. Una donna che nel corso del tempo ha cambiato completamente la sua immagine e quest’anno si è aggiudicata anche la vittoria della famosa trasmissione Bndo con le stelle insieme a Vito Coppola. Per molto tempo si è parlato di un possibile flirt tra i due ma unhaparticolarmente i fan. Una splendida voce ha colpito sin dal primo momento il pubblico a casa e la stampa che l ha sempre definita una ragazza che ha saputo mantenere immediatamente il rapporto con il pubblico. Prima della sua ascesa a Sanremo, ella ha svolto ...

Advertising

zazoomblog : Arisa il gesto che ha sconvolto i fan: alla fine è successo davvero - #Arisa #gesto #sconvolto #successo… - infoitcultura : Gesto impulsivo di Arisa, messaggio fantasma per Vito: cosa sta succedendo? - zazoomblog : Arisa e Vito Coppola si sono lasciati per ‘colpa’ di una ballerina di Ballando? Il gesto della cantante - #Arisa… - blogtivvu : Arisa e Vito Coppola si sono lasciati per ‘colpa’ di una ballerina di Ballando? Il gesto della cantante #arisa… - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, il gesto non lascia dubbi: la cantante prende le distanze -