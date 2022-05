Antiche civiltà nascoste sotto la foresta: il Lidar ha fatto una scoperta eccezionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Grazie alle nuove tecnologie (come il Lidar) possiamo finalmente studiare cosa si nasconde sotto le impenetrabili fronde della foresta Amazzonica. Alcuni archeologi sono riusciti a scoprire un meraviglioso paesaggio ideale di Antiche città perdute… Affascinanti scoperte dal cuore dell’Amazzonia. Un team internazionale di archeologi ha portato alla luce un’intricata rete di Antiche città nella foresta Amazzonica. Per la precisione nel territorio di Llanos de Mojos in Bolivia. Come? Utilizzando la tecnologia Lidar (Light Detection and Ranging). Cosa si nasconde sotto la foresta Amazzonica (Pixabay) – www.curiosauro.itLe Antiche civiltà nascoste sotto la ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 30 maggio 2022) Grazie alle nuove tecnologie (come il) possiamo finalmente studiare cosa si nascondele impenetrabili fronde dellaAmazzonica. Alcuni archeologi sono riusciti a scoprire un meraviglioso paesaggio ideale dicittà perdute… Affascinanti scoperte dal cuore dell’Amazzonia. Un team internazionale di archeologi ha portato alla luce un’intricata rete dicittà nellaAmazzonica. Per la precisione nel territorio di Llanos de Mojos in Bolivia. Come? Utilizzando la tecnologia(Light Detection and Ranging). Cosa si nascondelaAmazzonica (Pixabay) – www.curiosauro.itLela ...

manuilrospo : @SocialmenteDiv1 Trovo più interessanti i documentari sugli animali, sulle civiltà antiche, sulla natura ...magari… - MichelePugliest : Merito di Putin resta che ha rigettato integralmente le perversioni ideologiche socialiste che hanno trasformato le… - VedeleAngela : @liliaragnar Brava Adry, le frequenze governano l'universo, per questo ci tengono nell'ignoranza totale e non ammet… - BuianoVezio : @Precarioillumi1 Sicuramente rossa, viaggiare nel tempo, vedere le antiche civiltà come erano veramente!! -