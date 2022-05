A Milano il mattone corre veloce, +39% l’aumento dei prezzi negli ultimi 5 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) foto TecnocasaMilano – A Milano il mercato immobiliare continua a dare segnali di recupero. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sulla città meneghina. A livello di scambi la città mette a segno un recupero dei volumi del 24,4% rispetto al 2020 e del 2,6% rispetto al 2019. Anche a livello di valori si registra un recupero importante: negli ultimi 5 anni i prezzi delle grandi città hanno avuto un recupero del 5%, a Milano nello stesso periodo l’aumento è stato del 39%. Questi dati fanno capire come il mercato immobiliare del capoluogo lombardo si stia staccando dal resto d’Italia. I prezzi medi in città si aggirano intorno a 4000 € al mq per una tipologia medio usata, in provincia di Milano ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) foto Tecnocasa– Ail mercato immobiliare continua a dare segnali di recupero. Queste le considerazioni dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sulla città meneghina. A livello di scambi la città mette a segno un recupero dei volumi del 24,4% rispetto al 2020 e del 2,6% rispetto al 2019. Anche a livello di valori si registra un recupero importante:delle grandi città hanno avuto un recupero del 5%, anello stesso periodoè stato del 39%. Questi dati fanno capire come il mercato immobiliare del capoluogo lombardo si stia staccando dal resto d’Italia. Imedi in città si aggirano intorno a 4000 € al mq per una tipologia medio usata, in provincia di...

