Vento di cambiamenti nel mondo degli smartphone in #NewSmartphone di giugno

Leggi su tuttoandroid

(Di domenica 29 maggio 2022) Torna, come ogni ultima domenica del mese, l’appuntamento con #New, la nostra rubrica in cui vi anticipiamo le novità in arrivo nel. Tema centrale di questo mese sono le nuove componenti annunciate nei giorni scorsi da alcuni produttori, come i nuovi chipset MediaTek Dimensity, il nuovo Snapdragon di fascia media e nuovi L'articolo proviene da TuttoAndroid.