Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: la polacca Klaudia Bres si prende la vittoria (Di domenica 29 maggio 2022) A Baku, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, è risuonato l'inno polacco. Il merito è stato di Klaudia Bres, che si è aggiudicata il concorso femminile di pistola ad aria compressa dai 10m. La tiratrice classe 1994, campionessa europea nel 2019, ha superato nel Gold Medal Match la francese Camille Jedrzejewski imponendosi con lo score, molto tirato, di 16-14; grazie al precisissimo 10,6 dell'ultimo round della finalissima. Alle loro spalle invece, il terzo gradino del podio, è andato alla bulgara Antoaneta Kostadinova, che non è riuscita a passare lo scoglio del Ranking Match, ma che è riuscita comunque a piazzarsi al terzo posto. Le specialiste del format torneranno domani a sparare nelle gare di Mixed Team, sempre ...

