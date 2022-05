Ronn Moss oggi: età, Puglia, film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi, vita privata e moglie dell’attore di Beautiful (Di domenica 29 maggio 2022) Chi è Ronn Moss, l’attore americano che è diventato famoso in contesto internazionale per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful? Ronn Moss oggi: età, carriera e Beautiful Ronn Moss, all’anagrafe Ronald Montague Moss, è nato il 4 marzo 1952 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, e ha 70 anni. L’attore è divenuto noto nel mondo intero per aver recitato nel ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful dal 1987 al 2012. Insieme a Katherine Kelly Lang, l’artista possiede il record di maggiori puntate recitate in una soap opera sino ad oggi. Per la performance nel ruolo di Ridge Forrester, Moss non ha ottenuto soltanto fama in ambito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 29 maggio 2022) Chi è, l’attore americano che è diventato famoso in contesto internazionale per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester in: età, carriera e, all’anagrafe Ronald Montague, è nato il 4 marzo 1952 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, e ha 70 anni. L’attore è divenuto noto nel mondo intero per aver recitato nel ruolo di Ridge Forrester nella soap operadal 1987 al 2012. Insieme a Katherine Kelly Lang, l’artista possiede il record di maggiori puntate recitate in una soap opera sino ad. Per la performance nel ruolo di Ridge Forrester,non ha ottenuto soltanto fama in ambito ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento domenica 29 maggio alle 14.00 con “Domenica In”. Ospiti Renato Zero, Tiziana Giardoni, Red Canzi… - AleStonata : Un lucidissimo Ronn Moss ??#twittamibeautiful @TwBeautiful - pegoty68 : RT @welikeduel: L'intervista di Diego Bianchi a Ronn Moss, ospite della convention di Forza Italia a Napoli #lamanodisilvio #propagandaliv… - eccapecca : @welikeduel @Ronn_Moss Vieni a ballare in Puglia Puglia Puglia ?? ?????? - PaoloLanzarini : @welikeduel @Ronn_Moss Comunque la si pensi chiamare Ronn Moss come ospite per me significa essere alla disperazione più totale :-(! -