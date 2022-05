Real Madrid | Florentino Perez | «Champions creata per noi | c’è una storia d’amore»

Advertising

MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - ESPNDeportes : Carlo Ancelotti ???????? AC Milan 2003, 2007 ?? ?? Real Madrid 2014, 2022 ?? ?? #UCL #UCLFinal - izanvargas : RT @offensiveprank: Ancelotti diciendo “Ici c’est Real Madrid” y se la pela - NittoCorrea : RT @offensiveprank: Ancelotti diciendo “Ici c’est Real Madrid” y se la pela -

In totale fanno quattro, due Champions sulla panchina del Milan e due su quella del: come nessun altro perché lui è l'unico che abbia resisto allo stress semplicemente ignorandolo.Ilvince la Champions League . Arriva il messaggio di De Laurentiis Ecco il tweet lanciato dal Presidente sul proprio profilo ufficiale: ' Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata!'Al fischio finale si è registrata la festa del Real Madrid, comunque contenuta. SportFair. E’ grande festa in casa Real Madrid, i Blancos hanno conquistato la 14ª Champions della storia del club. Il R ...ForzAzzurri.net - La SSC Napoli ha fatto i suoi complimenti ad Ancelotti e al Real Madrid per la vittoria della Champions League Ecco il tweet: "Complimenti ad Ancelotti e ...