Real Madrid campione all’italiana, Carlo Ancelotti re d’Europa (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Mourinho, trionfatore in Conference League con la Roma, un altro "grande vecchio" degli allenatori conquista la vetta d'Europa e la sua quarta Champions. Nel trionfo del Real Madrid, alla quattordicesima coppa dalle grandi orecchie, doppiati tutti gli altri, c'è la firma di Carlo Ancelotti, tornato nella capitale spagnola e tornato a vincere il trofeo più importante, lui che già aveva portato alla Casa Blanca anche la "Decima". Poi erano venuti i tre titoli di Zidane, ma Carletto ha dimostrato che i grandi vincono con squadre e tempi diversi.La sfida con il Liverpool, a lungo apparso più squadra e con un numero maggiore di tiri in porta, è stata decisa da un gol di Vinicius Jr. su assist di Valverde nel secondo tempo. Non è servito molto altro al Real, se non le parate, alcune assolutamente ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Mourinho, trionfatore in Conference League con la Roma, un altro "grande vecchio" degli allenatori conquista la vetta d'Europa e la sua quarta Champions. Nel trionfo del, alla quattordicesima coppa dalle grandi orecchie, doppiati tutti gli altri, c'è la firma di, tornato nella capitale spagnola e tornato a vincere il trofeo più importante, lui che già aveva portato alla Casa Blanca anche la "Decima". Poi erano venuti i tre titoli di Zidane, ma Carletto ha dimostrato che i grandi vincono con squadre e tempi diversi.La sfida con il Liverpool, a lungo apparso più squadra e con un numero maggiore di tiri in porta, è stata decisa da un gol di Vinicius Jr. su assist di Valverde nel secondo tempo. Non è servito molto altro al, se non le parate, alcune assolutamente ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - ServadeiDanilo : Il 10 0 Agosto ad Helsinki l'Eintracht di Kamada ed Hasebe sfiderà il Real Madrid nella Supercoppa Europea! Kamada… - ale87bs : @LBremb11 @Horseman003 @Alex_Cruijff14 @GiAdUzZoLa90 @marco_rogerio_ Ok. Real Madrid squadra più forte d europa ?? -