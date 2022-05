Pro e contro del trattamento lisciante alla cheratina: è una buona scelta? (Di domenica 29 maggio 2022) Il trattamento lisciante per capelli alla cheratina è gettonatissimo durante l’estate ma ha i suoi pro e contro. Prima di sceglierlo è bene conoscerli tutti! La cheratina è una proteina utilizzatissima nell’industria cosmetica, soprattutto per la formulazione di prodotti liscianti per capelli. Questa proteina possiede un enorme potere legante dell’idratazione: significa che è in grado di trattenere moltissima acqua. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 maggio 2022) Ilper capelliè gettonatissimo durante l’estate ma ha i suoi pro e. Prima di sceglierlo è bene conoscerli tutti! Laè una proteina utilizzatissima nell’industria cosmetica, soprattutto per la formulazione di prodotti liscianti per capelli. Questa proteina possiede un enorme potere legante dell’idratazione: significa che è in grado di trattenere moltissima acqua. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

FBiasin : #Inter, 4 cose: - Domani incontro #Inzaghi-dirigenti. - Sicuri partenti #Sanchez e #Vidal. - #Perisic: offerta al… - _Nico_Piro_ : Ho fatto un tweet per raccontare di come nella disastrata Roma trecento metri d'asfalto fatti bene riaccendano sper… - daituko : @repubblica Ma che parlate... Molto peggio quelli obbligati a cantare bella ciao o peggio le nuove cazzate contro Putin o pro LGBT?? - RitangelaPrivi1 : RT @DavLucia: del pro e del contro in allegra manfrina Di parola,di silenzio:infine assenzio A.Zanzotto Hopper @albertopetro2 @GerardLDonad… - PaolaToogoodxme : RT @DavLucia: del pro e del contro in allegra manfrina Di parola,di silenzio:infine assenzio A.Zanzotto Hopper @albertopetro2 @GerardLDonad… -