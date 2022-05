Poliziotto suicida in auto, si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza: secondo caso in pochi giorni nelle Marche (Di domenica 29 maggio 2022) Ancora un suicidio nelle Marche . Ancora un Poliziotto che si toglie la vita. Tragedia stamattina sulla costa fermana dove ha perso la vita un agente di polizia che si è ucciso sparandosi con la ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Ancora un suicidio. Ancora unche si toglie la vita. Tragedia stamattina sulla costa fermana dove ha perso la vita un agente di polizia che si è ucciso sparandosi con la ...

Advertising

Carlino_Fermo : Poliziotto suicida a Fermo: si è sparato in auto - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto suicida in auto, si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza: secondo caso in pochi giorni nelle Marche… - Gazzettino : Poliziotto suicida in auto, si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza: secondo caso in pochi giorni nelle Ma… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto suicida in auto, si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza: secondo caso in pochi giorni nelle Marche… - PattiGiuliani : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto suicida in auto, si è sparato un colpo con la pistola d'ordinanza: secondo caso in pochi giorni nelle Marche… -