Palermo, scritte No vax contro Speranza. Arriva anche l’eurodeputata Donato: «Fatemi entrare, deve rispondermi sui vaccini» – La foto (Di domenica 29 maggio 2022) È Arrivata anche l’europarlamentare Francesca Donato a contestare il ministro della Salute Roberto Speranza a Palermo per un appuntamento elettorale, dopo che la Digos ha trovato scritte No vax accanto all’ingresso di Villa Filippina, dove è atteso il ministro. Donato si è presentata ai cancelli della struttura con un gruppo di sostenitori: «È più dannoso per voi se io non entro – ha detto – ho tre domande da rivolgere al ministro: su quale base scientifica si fonda l’obbligo dei sanitari di fare la quarta dose di un vaccino allo scadere di 90 giorni dalla guarigione; osa farà dei milioni di dosi acquistati e non somministrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è vero che la correlazione degli effetti avversi con i vaccini viene ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Ètal’europarlamentare Francescaa contestare il ministro della Salute Robertoper un appuntamento elettorale, dopo che la Digos ha trovatoNo vax accanto all’ingresso di Villa Filippina, dove è atteso il ministro.si è presentata ai cancelli della struttura con un gruppo di sostenitori: «È più dannoso per voi se io non entro – ha detto – ho tre domande da rivolgere al ministro: su quale base scientifica si fonda l’obbligo dei sanitari di fare la quarta dose di un vaccino allo scadere di 90 giorni dalla guarigione; osa farà dei milioni di dosi acquistati e non somministrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è vero che la correlazione degli effetti avversi con iviene ...

barbaro_simone : Che gran coglioni, mi dispiace per @robersperanza oggi a Palermo. Scritte 'Speranza boia nazi' e attak nei lucchet… - ladyrosmarino : RT @palermo24h: Palermo, a villa Filippina scritte contro il ministro Speranza. In città per sostenere Miceli…. - palermo24h : Scritte Speranza boia nazi e attak nei lucchetti di villa Filippina a Palermo contestato dai no… - palermo24h : Palermo, a villa Filippina scritte contro il ministro Speranza. In città per sostenere Miceli…. - Open_gol : Ad accogliere Speranza è arrivata anche l'eurodeputata Francesca Donato con un gruppo di sostenitori No vax -