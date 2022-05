Neonato abbandonato in una cesta: i carabinieri lo salvano. Meloni: la cosa più bella che si possa fare (Di domenica 29 maggio 2022) Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato, quando i carabinieri hanno trovato il Neonato abbandonato a Catania in una cesta. Avvolto in una coperta, solo in un angolo di città popoloso, nei pressi di un muretto diroccato. Ma il piccolo combattente si è fatto sentire: il suo pianto disperato è arrivato alle orecchie e al cuore di una passante che ha subito chiamato il 112. I quali hanno immediatamente accudito il piccolo. E, come riferisce il sito di Catania Today, «dopo averlo avvolto in un’altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nell’auto di servizio in attesa dell’arrivo dei medici del 118». Il Neonato è stato quindi portato con un’ambulanza all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Catania, sta bene il Neonato abbandonato in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022) Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato, quando ihanno trovato ila Catania in una. Avvolto in una coperta, solo in un angolo di città popoloso, nei pressi di un muretto diroccato. Ma il piccolo combattente si è fatto sentire: il suo pianto disperato è arrivato alle orecchie e al cuore di una passante che ha subito chiamato il 112. I quali hanno immediatamente accudito il piccolo. E, come riferisce il sito di Catania Today, «dopo averlo avvolto in un’altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nell’auto di servizio in attesa dell’arrivo dei medici del 118». Ilè stato quindi portato con un’ambulanza all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Catania, sta bene ilin ...

