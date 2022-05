Moto2 Mugello: Acosta vince e fa la storia, Vietti sfortunato - News (Di domenica 29 maggio 2022) Il bimbo prodigio colpisce ancora. Dopo aver sbaloridito il mondo l'anno scorso in Moto3, Pedro Acosta è diventato oggi al Mugello il vincitore più giovane della storia della Moto2 , con una gara ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 maggio 2022) Il bimbo prodigio colpisce ancora. Dopo aver sbaloridito il mondo l'anno scorso in Moto3, Pedroè diventato oggi alil vincitore più giovane delladella, con una gara ...

