Monza, c'è già un sogno per l'attacco (Di domenica 29 maggio 2022) Il Monza in Serie A ha già un grande, grandissimo sogno di mercato. Si tratta di Andrea Belotti che, secondo la Gazzetta, potrebbe accettare... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Ilin Serie A ha già un grande, grandissimodi mercato. Si tratta di Andrea Belotti che, secondo la Gazzetta, potrebbe accettare...

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - Bri_Fitz_ : Belotti-Dybala per il Monza sarebbe tanta roba. De Sciglio e Bernardeschi sulle fasce e stai già a metà classifica.… - ArturoBrugherio : Già mi prenoto per Monza-Inter al Brianteo - UgoBaroni : RT @AlfredoPedulla: Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono obie… - UgoBaroni : RT @AlfredoPedulla: Su #Belotti-#Monza non rispondo per una questione di correttezza: è già uscita stamattina, vedremo più avanti -