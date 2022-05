"Ma che cosa avete fatto?": esplode l'ira di Leclerc al box, il pasticcio (pesantissimo) ai box della Ferrari (Di domenica 29 maggio 2022) Clamoroso errore nella gestione del Gp di Monaco. Gravissimo errore da parte del muretto Ferrari. Gli uomini del Cavallino infatti hanno richiamato contemporaneamente Sainz e Leclerc generando un'ondata di caos ai box. Il primo a entrare in pit lane è stato Carlos Sainz per montare le gomme slick al posto dei pneumatici da bagnato estremo. Ma una manciata di secondi dopo è arrivato Charles Leclerc. Il monegasco non ha discusso l'ordine del muretto, ma quando gli hanno detto di restare fuori dal team radio era troppo tardi: Leclerc era già in pit lane. E questa sbavatura è costata cara: Sergio Perez è andato al comando davanti a Sainz con Verstappen in terza posizione e solo quarto Leclerc. Un errore che di certo compromette la gara di Monaco sul piano dei nervi con i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Clamoroso errore nella gestione del Gp di Monaco. Gravissimo errore da parte del muretto. Gli uomini del Cavallino infatti hanno richiamato contemporaneamente Sainz egenerando un'ondata di caos ai box. Il primo a entrare in pit lane è stato Carlos Sainz per montare le gomme slick al posto dei pneumatici da bagnato estremo. Ma una manciata di secondi dopo è arrivato Charles. Il monegasco non ha discusso l'ordine del muretto, ma quando gli hanno detto di restare fuori dal team radio era troppo tardi:era già in pit lane. E questa sbavatura è costata cara: Sergio Perez è andato al comando davanti a Sainz con Verstappen in terza posizione e solo quarto. Un errore che di certo compromette la gara di Monaco sul piano dei nervi con i due ...

