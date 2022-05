LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up, mentre la pista va asciugandosi (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 PROGRAMMA E ORARI F1 E MotoGP DI DOMENICA 29 MAGGIO 9.41 Subito tutti in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto. Alcuni piloti provano già le slick, come Marini e Rins… 9.40 SEMAFORO VERDE!! scatta IL warm-UP DELLA MotoGP!! 9.38 Assolutamente da non sottovalutare il percorso di Aleix Espargarò, con una Aprilia che continua a dare conferme, mentre in casa Suzuki e Marc Marquez (che ieri ha annunciato che dovrà nuovamente operarsi al braccio destro) urge una sterzata in un fine settimana, per il momento, molto complicato. 9.35 Fabio Quartararo proverà a trovare qualche dettaglio per recuperare il tempo che perde nel lungo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 PROGRAMMA E ORARI F1 EDI DOMENICA 29 MAGGIO 9.41 Subito tutti inper saggiare le condizioni dell’asfalto. Alcuni piloti provano già le slick, come Marini e Rins… 9.40 SEMAFORO VERDE!!IL-UP DELLA!! 9.38 Assolutamente da non sottovalutare il percorso di Aleix Espargarò, con una Aprilia che continua a dare conferme,in casa Suzuki e Marc Marquez (che ieri ha annunciato che dovrà nuovamente operarsi al braccio destro) urge una sterzata in un fine settimana, per il momento, molto complicato. 9.35 Fabio Quartararo proverà a trovare qualche dettaglio per recuperare il tempo che perde nel lungo ...

