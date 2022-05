LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: Arbolino svetta nel warm-up, bene Vietti e Pasini. Alle 12:20 la gara (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DEL GP D’Italia DI MOTOGP Alle 9.40 E Alle 14.00 9.47 Per il momento è tutto; appuntamento Alle 12:20 per la DIRETTA LIVE della gara di Moto2! A più tardi, non mancate! 9.44 Ecco i risultati completi del warm-up: 1 14 TONY Arbolino Kalex 5 1’54.627 164.725 0 2 40 Arón Canet Kalex 4 1’56.116 1.489 1.489 162.613 0 3 22 Sam Lowes Kalex 5 1’57.010 2.383 0.894 161.370 0 4 13 CELESTINO Vietti Kalex 4 1’57.593 2.966 0.583 160.570 0 5 42 Marcos Ramirez MV Agusta 5 1’57.693 3.066 0.100 160.434 0 6 37 Augusto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP EDEL GP D’DI MOTOGP9.40 E14.00 9.47 Per il momento è tutto; appuntamento12:20 per ladelladi! A più tardi, non mancate! 9.44 Ecco i risultati completi del-up: 1 14 TONYKalex 5 1’54.627 164.725 0 2 40 Arón Canet Kalex 4 1’56.116 1.489 1.489 162.613 0 3 22 Sam Lowes Kalex 5 1’57.010 2.383 0.894 161.370 0 4 13 CELESTINOKalex 4 1’57.593 2.966 0.583 160.570 0 5 42 Marcos Ramirez MV Agusta 5 1’57.693 3.066 0.100 160.434 0 6 37 Augusto ...

Advertising

dianatamantini : LIVE - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP all'Autodromo del Mugello. Il racconto in diretta dei tre turni. - corsedimoto : LIVE - Warm uUp Moto3, Moto2 e MotoGP all'Autodromo del Mugello. Il racconto in diretta dei tre turni. #MotoGP… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale - #Moto2 #Italia #DIRETTA: #warm-up - infoitsport : LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: Canet svetta in Q2 su Acosta, 4° Vietti su Pasini - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: Canet svetta in Q2 su Acosta 4° Vietti su Pasini - #Moto2 #Italia #DIRETTA:… -