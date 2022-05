L' Inter fa gli auguri a Radu | si scatena una valanga di messaggi | l' ultimo pesante schiaffo dopo la papera

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Non è stato un compleanno facile per. Il portiere dell'fa ancora i conti con ladi Bologna che ha di fatto consegnato lo scudetto al Milan. Sul sito ufficiale dell'è apparso uno diproprio per il portiere: "Nato il 28 maggio 1997 a Bucarest (Romania), oggi Ionut Andreicompie 25 anni. Ha iniziato la sua avventura all'a 16 anni nel Settore Giovanile, per poi esordire con la Prima Squadra in Sassuolo-del 14 maggio 2016 e tornare a vestire la maglia nerazzurra nella stagione 2020/21. Al portiere nerazzurro i miglioridi buon compleanno". Ma non è finita qui. Sui social e soprattutto su Twitter sono arrivati unadi ...